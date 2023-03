ATN ouvre une nouvelle liaison Papeete/Paris via Seattle

Après l’inauguration de la liaison Papeete/Seattle, le 4 octobre dernier, Air Tahiti Nui annonce, dans un communiqué, l'extension de la route Papeete/Paris via Seattle, aux Etats-Unis. « A partir du 12 juin 2023, cette nouvelle desserte vers et depuis Paris sera couplée aux cinq rotations programmées via Los Angeles, permettant à Air Tahiti Nui de proposer un total de sept vols par semaine entre Papeete et Paris de juin à septembre 2023 », indique la compagnie au tiare.