Les élèves de Rurutu font leur rentrée des classes

Cette année, à Rurutu, la rentrée des classes de maternelle et primaire s’est déroulée dans le calme et sous le regard attentif du maire, Frédéric Riveta : “C’est une rentrée qui tient à cœur à la commune, pour pouvoir faire le point comme chaque année avec la Direction de l’éducation, pour que les élèves se trouvent et s’épanouissent dans un très bon environnement. (…) À Moerai, les classes sont fin prêtes. La rentrée s’est très bien passée. On constate que dans les classes de maternelle, il y a beaucoup plus d’élèves, c’est une bonne chose car ça veut dire que la population de Rurutu est en train d’augmenter. Même dans les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2, le quota fixé par l’Éducation nationale est atteint. À Avera, depuis juin, nous avons commencé à faire des réparations de classes. Et comme il y a peu d’effectif, on peut moduler les classes”.

“C’était une très bonne rentrée pour tous nos enfants. Pas un seul enfant n’a pleuré. On aurait dit qu’ils avaient hâte d’aller à l’école. (…) C’est aussi une joie pour nous les parents d’accompagner nos enfants pour leur première rentrée” se réjouit Etetera Teinauri, parent d’élève.

Si aucun incident n’est à signaler dans les écoles de Moerai et Hauti, par contre, à Avera, les travaux de réfection ne sont pas encore terminés. Dès qu’ils le seront, les 320 élèves inscrits pourront regagner leurs salles de classe.