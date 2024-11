L’entretien des arbres de Papeete se poursuit

« Alors, on a environ 2000 arbres à élaguer par an, et là nous sommes sur une action qui consiste à élaguer 7 voies, explique Paul Maiotui, premier adjoint au maire, en charge des services techniques. Nous sommes en train soit d’élaguer, soit d’abattre éventuellement.«

Depuis 10 ans, la ville suit les recommandations d’experts pour le diagnostic des troncs, et l’entretien de ces arbres centenaires qui cohabitent avec le développement urbain. « Ces maru maru ont été plantés il y a 100 ans, 150 ans, et donc ils occupent la place qu’ils occupent aujourd’hui et qui se sont développés. Et ils ont poussé près des bâtiments, ces bâtiments ils sont bien contents de voir que la ville fait son travail de protection et d’élagage des branches. »

Crédit : Thomas Chabrol / Tahiti Nui Télévision

Dans les années à venir, la commune compte planter d’autres espèces, en fonction des sites et des bâtiments aux alentours. « On est en train de réfléchir quelles sont les variétés qu’on pourrait multiplier de telle sorte qu’on puisse d’ici quelques temps planter des arbres qui soient de qualité et qui n’auront pas forcément un développement tel que celui des maru maru. Ces nouvelles espèces, on va en planter plein, plein, plein pour les substituer à ces arbres qui sont là et qui occupent beaucoup de place. »

– PUBLICITE –

Ces derniers mois, 9 marumaru ont dû être abattus à cause de défauts racinaires.