Le vote du budget de l’hôpital encore repoussé

Les administrateurs du CHPF se sont retrouvés tôt vendredi pour un CA délocalisé. 17 points étaient à l’ordre du jour, le principal étant le vote du budget de l’hôpital, plusieurs fois reporté.

Après une matinée à évoquer le bilan social, le conseil d’administration s’est arrêté. Pour le vote du budget, il faudra encore attendre. « Ça tarde trop, estime Mireille Duval, secrétaire générale du SPCHDT affilié à la Fédération des interprofessionnels de la santé en Polynésie. On souhaite que tout soit vite fait parce qu’on ne peut plus attendre. J’espère qu’on ne va pas pousser jusqu’au 31 mars. On peut avoir une écoute, mais aujourd’hui, il faut de l’action. »

Le ministre de la Santé Cédric Mercadal a refusé de s’exprimer sur les raisons qui l’ont poussé à décider d’un nouveau report. Les administrateurs ont rendez-vous le 13 février. Un collectif budgétaire est quant à lui prévu le mois prochain pour soutenir les activités du centre hospitalier.