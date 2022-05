Le président reçoit la consule générale d’Australie

Edouard Fritch a reçu ce jeudi en entretien Claire Scott, consule générale d’Australie, en résidence en Polynésie française.

Cette rencontre a été l’occasion de célébrer la première année d’installation de la première mission diplomatique permanente australienne en Polynésie française avec la prise de fonction de madame Claire Scott, le 4 mai 2021.

Le président Edouard Fritch était également accompagné du conseiller Claude Periou, du directeur de cabinet adjoint de la présidence Bruno Peaucellier, du directeur de la DAIE, la Direction des affaires internationales et européennes, Manuel Terai, et du chargé d’affaire du Bureau du Pacifique à la DAIE, Maurice Lau Poui Cheung.(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

L’ouverture du consulat général est un signe de reconnaissance fort de l’engagement de la Polynésie française en matière de diplomatie régionale. Le président Edouard Fritch et Claire Scott ont fait un tour d’horizon des sujets d’intérêt bilatéral et régional, dont le développement des relations aériennes et maritimes entre les deux pays, la promotion des échanges culturels, ou encore les grands rendez-vous régionaux tels que la prochaine réunion des leaders du Forum en juin, ou la conférence de l’ONU sur la gestion des risques de catastrophes en octobre à Brisbane (Australie), du 19 au 22 septembre 2022

Edouard Fritch a plus particulièrement abordé la question des difficultés d’approvisionnement par voie maritime que connaissent les pays de la région et s’est enquis des mesures qui pourraient être prises par l’Australie pour pallier ces engorgements de la chaîne logistique.

Pour conclure, la consule générale a remercié le Président et son gouvernement pour la bonne qualité des relations entre l’Australie et la Polynésie française et Edouard Fritch s’est félicité de l’engagement de l’Australie aux côtés du fenua et dans la région Pacifique.