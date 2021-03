Le Pays veut afficher les visages du personnel hospitalier dans Papeete

Dans le cadre du programme Fenua en mouvement, les ministères de la Culture et de la Santé s’associent pour mettre à l’honneur celles et ceux qui ont permis, et qui permettent encore, à la Polynésie française de faire face à la pandémie.

Près d’un an après le premier cas de coronavirus attesté en Polynésie française, et par-delà les efforts demandés à la population, il est important de considérer celles et ceux qui n’ont cessé de combattre en première ligne ce virus, à savoir le personnel hospitalier, écrit le gouvernement en compte-rendu de son conseil des ministres de ce mercredi.

En collaboration avec la direction du centre hospitalier de Polynésie française, il a été décidé d’afficher les visages des soignants sur l’avenue Pouvana’a a Oopa et dans la nef de l’hôpital.

C’est le photographe Sylvain Girardot, praticien hospitalier cardiologue du CHPF, qui sera chargé d’immortaliser ces visages.

Les autres sujets au compte-rendu du conseil des ministres



– Délégation pour le développement des communes: soutien aux investissements des municipalités

– Représentativité des organisations syndicales de salariés