Le gouvernement promeut le don solidaire pour éviter la perte des invendus

Le Conseil des ministres a validé un projet d’arrêté ayant pour objet de fixer les modalités d’application de la loi du Pays du 24 janvier 2022 visant à promouvoir l’effort de solidarité par le don des invendus.

C’est dans cet esprit que la loi du Pays susmentionnée organise le don des produits invendus, pour promouvoir la solidarité et le partage en suscitant la mobilisation d’un nombre plus important d’opérateurs économiques et de structures œuvrant contre la pauvreté.

Le projet d’arrêté pris en application de cette loi du Pays se décompose en 4 articles dont :