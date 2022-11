Le Contrat de ville prorogé jusqu’au 31 décembre 2023

Pour rappel, depuis 2015, l’État participe chaque année à hauteur d’environ 290 millions de Fcfp auxquels se rajoutent des enveloppes complémentaires dédiées aux dispositifs particuliers nationaux adaptés localement, tels que les « Quartiers solidaires d’été » (44 millions Fcfp), les « Postes FONJEP politique de la ville » (8,5 millions Fcfp) ou encore plus récemment, les « Adultes relais » (38,3 millions Fcfp en 2021 et 71 millions en 2022). Le Pays contribue à hauteur de 50 000 000 Fcfp avec une enveloppe supplémentaire de 12, 9 millions Fcfp dédiée chaque année et pendant trois ans depuis 2019, au financement des postes Chefs de projets recrutés dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine (PRU).

La signature de cet avenant matérialise le partenariat entre l’État, le Pays, le syndicat mixte en charge de la gestion du contrat de ville et les 9 communes membres qui s’unissent pour reconstruire, accompagner et venir en aide aux quartiers prioritaires de demain.