Plus de 426 millions de Fcfp pour des abris de survie à Hao, Kauehi, Tureia et Manihi

Pour rappel, signée à Paris le 30 mars 2021 par le Premier ministre Jean Castex, puis par l’ensemble des tavana à Papeete le 29 avril suivant, cette convention marque le lancement d’un nouveau programme de constructions d’abris pour un montant de plus de 6,2 milliards Fcfp, à répartir entre 2021 et 2025 entre l’État et le Pays à hauteur de 47,5% chacun et de 5% par les communes.

La commune de Hao se voit ainsi attribuer une subvention d’investissement pour la réalisation des travaux de construction d’une mairie/abri de survie. Elle souhaite en effet édifier une nouvelle structure à l’emplacement de l’actuelle mairie. La participation du Pays s’élève à 162 millions Fcfp pour cette première opération.

Parallèlement, la commune de Fakarava se voit attribuer une subvention de 144,8 millions Fcfp pour la réalisation des travaux relatifs à la construction d’une mairie/salle polyvalente aux normes abri de survie sur l’atoll de Kauehi.

Concernant la commune de Tureia, celle-ci compte actuellement deux abris. Cependant, d’une capacité totale insuffisante, elle souhaite remédier à ce manque par une extension qui permettra une protection supplémentaire de 122 personnes. Ainsi, la commune bénéficie d’une subvention du Pays pour la construction d’une extension de la mairie à hauteur de 114,5 millions Fcfp.

Enfin, la commune de Manihi, se voit attribuer une subvention d’investissement qui s’élève à 4,8 millions Fcfp pour la réalisation d’études relatives à la construction d’un centre d’incendie et de secours qui servira également de centre administratif et d’abri aux normes para-cycloniques sur l’atoll de Ahe. La structure en projection viendra compléter l’école-abri de survie construite en 2020 et permettra la mise en sécurité de l’intégralité de la population de Ahe si un cas de phénomène météorologique majeur venait à survenir.