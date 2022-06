Le concours Les trophées du numérique est de retour

L’objectif de ce concours est d’encourager les initiatives privées dans la création, le développement et la mise sur le marché de projets numériques réalisés en Polynésie française, afin de développer de nouveaux produits et/ou services, notamment sur les thématiques de la santé, du sport, du bien-être, de la culture, des loisirs, de l’éducation, du tourisme, de l’environnement, des services à la personne, du commerce, etc.

L’instruction des dossiers est réalisée par la Direction générale de l’économie numérique (DGEN), sous le pilotage du ministère de l’Education.

Le concours « Les trophées du numérique 2022 » récompense les 4 meilleurs projets avec les prix suivants :

1er prix : 3 000 000 Fcfp ;

2ème prix : 2 000 000 Fcfp ;

3ème prix : 1 000 000 Fcfp ;

Et un Prix Spécial « Les trophées du numérique » : 2 000 000 Fcfp.

Un jury, présidé par la ministre de l’Education et composé du ministre en charge de l’Economie, du président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCISM), de la présidente de la French Tech Polynésie, du président de l’Organisation des professionnels de l’économie numérique (OPEN), du directeur de la Sofidep, et du délégué à la recherche et aux technologies du Haut-commissariat de la République en Polynésie française, évaluera les projets sur la base de critères d’évaluation et auditionnera les 15 projets présélectionnés afin de déterminer les lauréats.

Cette année, le ministère de l’Education souhaite mettre en place, en partenariat avec la CCISM, un module de formation aux 15 nominés. Ainsi, ils s’entraineront au « pitch » (théorie et pratique) dans le but d’effectuer une présentation de leur projet au membre du jury mi-septembre 2022.

Les trophées du numérique 2022 seront lancés le 15 juin 2022 et les porteurs de projets auront 2 mois complets pour déposer leur dossier de candidature.

L’annonce officielle des lauréats du concours et la remise des prix sont prévues le 15 octobre 2022 à la Polynesian Factory.