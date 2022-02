Le casting pour l’élection Miss Tahiti 2022 est lancé

Si le concours Miss France est désormais ouvert aux femmes transgenres, ce n’est pas encore le cas de l’élection Miss Tahiti. Le premier critère pour participer au casting local est d’être “née de sexe féminin”.

Si vous souhaitez prétendre au titre de Miss Tahiti, vous devrez également comme l’an dernier, avoir plus de 18 ans et moins de 25 ans, être polynésienne par au moins un de vos parents ou née en Polynésie. Mais aussi être célibataire, non divorcée, non pacsée, sans enfant, ne pas avoir subi de transformations majeures de ses caractéristiques physiques, ne pas être tatouée (à moins de participer au concours pour un autre titre que celui de Miss Tahiti, Miss Heiva par exemple).

Enfin, la future reine de beauté du fenua ne devra pas avoir participé à “des séances photos, captations audiovisuelles et/ou tout type d’événements susceptibles de permettre une exploitation auprès du public d’images dans lesquelles la candidate apparait totalement ou partiellement dénudée et/ou d’images la représentant à caractère érotique et/ou pornographique.

La date du concours n’a pas encore été annoncée mais il devrait se dérouler, comme chaque année, au mois de juin.

Le formulaire pour participer au casting est disponible sur la page Facebook du comité.