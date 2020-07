Le câble Manatua bientôt opérationnel

Ils ont en outre annoncé qu’à la suite des vérifications finales et des préparatifs des quatre opérateurs gérant le projet sous la forme du Consortium Manatua, Office des postes et télécommunications (OPT) en Polynésie française, Avaroa Cable Limited (ACL) aux Îles Cook, Telecom Niue Limited (TNL) à Niue et Samoa Submarine Cable Company (SSCC) à Samoa, le système était désormais officiellement « Prêt pour le service ».

Cette annonce est l’aboutissement de trois années de planification, de conception, de fabrication et de pose de câbles.

Depuis l’achèvement de la pose du câble en janvier 2020, l’accent a été mis sur la mise en service et les tests pour vérifier que le système fonctionne conformément au cahier des charges avant d’être livré.

réception de la bouée par le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, et le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorain, en janvier 2020.

En dépit des perturbations occasionnées par la pandémie mondiale de Covid-19 pendant les dernières étapes du projet, ce qui a restreint la mise à disposition de ressources critiques pour les tests, le système Manatua a été livré à temps et dans les limites du budget initial.

Manatua est une collaboration novatrice lancée en avril 2017 avec la signature d’un traité international par le Président de la Polynésie française, le Premier ministre des Îles Cook, le Premier ministre de l’État indépendant de Samoa et le Premier ministre du gouvernement de Niue.

Le nouveau câble sous-marin à fibre optique de 3 600 kilomètres s’étend maintenant sur le Pacifique Sud et apportera vitesse, capacité, résilience et baisse des coûts. Le câble passe par Tahiti et Bora Bora, Rarotonga et Aitutaki aux îles Cook, Niue et Samoa.

Il s’agit du premier câble sous-marin des Îles Cook et de Niue, qui jusqu’à présent comptaient sur une connectivité via satellite.

Carte du système de câble Manatua

Une fois mis en service, le câble Manatua est conçu pour fonctionner pendant au moins 25 ans. Le système comprend deux paires de fibres optiques, chacune capable de transporter des données à 10 Tera bits par seconde (= 10.000.000 Mbps).

Les citoyens des pays du Consortium bénéficieront de Manatua dès lors que chaque opérateur mettra la nouvelle infrastructure à la disposition de ses distributeurs afin de l’intégrer dans ses produits et services de connectivité locaux.