Le beau sapin des Juventin, roi de Noël

Leurs sapins poussent depuis deux ans sur les hauteurs de Mataeia, où ils ont été nourris et choyés. À un peu plus d’une vingtaine de jour du réveillon, la famille Juventin est en plein rush pour livrer les arbres dans les familles. Tout le monde s’affaire pour couper à la main les troncs parsemés d’aiguilles. « Mon papa faisait ça il y a plus de vingt ans. Je faisais les tournées avec lui, se rappelle Taiana, qui gère aujourd’hui l’exploitation des conifères. À l’époque, il avait des pinus et des aito, c’étaient des dépôts dans les magasins toutes les périodes de Noël. C’est resté, et on a continué quand mon papa a arrêté » .

D’abord installée à Toahotu, la famille a dû agrandir sa sapinière pour répondre à la demande de sapins naturels. Elle est à présent dans la montagne, et envoie ses arbres jusqu’à Bora Bora. « Il faut choisir les bons sapins, les emballer un par un. On doit les passer au fito, les mettre en palettes… Cela demande beaucoup de temps et d’organisation » , souligne-t-elle.

Après la découpe, place aux livraisons. Quand ils arrivent dans les foyers, c’est le début des fêtes de fin d’années. « C’est plus authentique, les enfants aiment bien. On le décore ensemble, et quand l’arbre meurt, c’est la vraie fin de Noël. En plus, c’est écologique » , sourit une cliente.

Si vous n’avez pas réservé votre sapin, la famille Juventin crée aussi des décorations en forme de petite forêt, à installer au pied du sapin.