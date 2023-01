L’astronaute Thomas Pesquet au fenua à la fin du mois

C’est l’histoire d’un projet de classe qui s’est transformée en « rêve ». Des élèves de CM1 de l’école de La Mission qui travaillaient sur la partie « planètes » du programme scolaire, se sont lancés dans un travail de fond. Sortie scolaire au centre de réalité virtuelle, cours de gym inspirés de ceux suivis par les astronautes, et journal de classe … l’initiation s’est poursuivie tout au long de l’année scolaire.

Après avoir découvert le parcours de Thomas Pesquet, les élèves ont décidé de lui proposer de venir en Polynésie pour « des vacances bien méritées ». Ils ont cherché eux-mêmes des sponsors pour financer la visite, notamment un établissement bancaire du fenua qui y a grandement contribué.

Cette proposition un peu insolite avait même, l’an dernier, retenu l’attention d’Edouard Fritch qui avait invité la classe à la Présidence pour appuyer l’invitation.

Et l’astronaute y a répondu favorablement ! La direction de l’école a en effet reçu un mail confirmant sa venue à la fin du mois. Il rencontrera les élèves le samedi 28 janvier. Un rêve pour ces jeunes enfants, comme Keanu et Konohi : « j’espère qu’un jour j’irai dans l’espace. On lui dira : ‘s’il te plait, Thomas Pesquet, est-ce qu’ on peut venir avec vous dans la fusée ? On est bien entrainés’ ».

Outre cette rencontre avec les classes de La Mission, une conférence grand public est programmée dans la matinée du 28 janvier, avant une rencontre avec les autorités. Le 29, le célèbre astronaute devrait se rendre à Moorea pour rencontrer les membres des associations Te Mana O Te Moana et Coral Gardeners.