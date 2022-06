Après les CM1 de la Mission, Thomas Pesquet invité par le pays

Thomas Pesquet, viendra-t-il bientôt au fenua ? C’est en tous cas le vœu des élèves de CM1 de l’école de La Mission à Papeete. Fascinés par le célèbre astronaute, ils ont lancé sur notre antenne, une invitation à passer des vacances au fenua. Touchés par l’enthousiasme et l’espoir de ces élèves, Edouard Fritch et ses ministres de l’éducation et de la jeunesse soutiennent leur démarche. Ensemble, ils ont proposé, eux aussi, à Thomas Pesquet de venir en Polynésie française.