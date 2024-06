Maupiti, modèle de coloriage du carnet de Thomas Pesquet

Bien occupé sur Terre entre ses missions pour l’Agence Spatiale Européenne et les multiples sollicitations institutionnelles, Thomas Pesquet a trouvé le temps de se mettre… à l’art thérapie. 30 de ses photos prises depuis l’espace servent de modèle de coloriages dans son dernier carnet, sobrement intitulé « Carnet de coloriages – La Terre entre nos mains » , que le normand a présenté à l’émission Quotidien ce jeudi. Parmi les photos choisies, celles du Détroit d’Ormuz, en Iran, du Nil, de Dubaï… ou de Maupiti, dans les Raromatai.

L’art thérapie, moyen utilisé par nombre d’adultes pour faire passer le temps et se relaxer pendant la pandémie de covid. Principe : se soigner à travers l’art, la création et l’expression. Aucune indication pour ces coloriages qui peuvent sembler complexes. Chacun est libre d’utiliser les couleurs qu’il veut ou de détourner les traits pré-dessinés. Une activité qui permet « de penser à autre chose » , résume Thomas Pesquet.

« Bon pour moi ça ne marche pas du tout parce que je suis hyperactif, ça me rend fou. Tant que je ne retourne pas dans l’espace, je vais faire des livres, des carnets de coloriage… c’est important de m’y renvoyer rapidement, plaisante l’astronaute de 46 ans qui a passé près de 8 mois à bord de la Station spatiale internationale, entre avril et novembre 2021. Mais ça permet aussi de sortir du cycle de l’actualité qui est un peu déprimante, de se vider la tête. On lâche son smartphone, vu qu’on est sollicités toutes les 7 secondes en moyenne, paf, on se remet dans le voyage, dans ce havre de paix » .

« Si j’étais revenu sans photo, j’aurais eu assez peu de souvenirs, confie-t-il. Les photos m’ont servi à agrémenter le quotidien monotone dans l’ISS, où l’on ne passe que quelques minutes par jour à regarder par la fenêtre » .

Prochain grand projet pour l’astronaute, la préparation du programme Artemis, visant à installer une présence humaine à la surface du pôle Sud de la Lune. La NASA a indiqué que la mission Artemis II – au cours de laquelle quatre astronautes feront le tour de la Lune dans une capsule Orion – se tiendrait septembre 2025. L’alunissage avec Artemis III pourrait être réalisé septembre 2026.