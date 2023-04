La Tahiti Fashion Week 2023 lance un appel aux créateurs

Les créateurs patentés du fenua devront faire preuve d’originalité s’ils veulent participer aux soirées Tahiti fashion week. Les 7, 8 et 9 juin prochain à l’hôtel Intercontinental de Faa’a, 16 mannequins défileront avec les tenues retenues par les organisateurs de l’événement.

« Il n’y a pas de thème ni de concours, indique la responsable des créateurs et de la logistique de l’événement Agnès Genefort. Le critère, c’est vraiment d’avoir des choses différentes. Faites ce que vous avez envie de faire, ce qui sort de vous. On espère arriver au même chiffre pour cette année, voire même plus parce qu’on peut vraiment accueillir beaucoup de monde sur cette Tahiti Fashion Week. Le but, c’est d’échanger entre créateurs » .

Avec 2 participations à son actif, Orama, jeune créatrice du fenua, s’avance confiante en son talent. Elle s’est lancée en 2018 sous l’impulsion d’Albert Vivian et a créé sa propre marque Atelier TAMAU en 2021. « En étant toute seule c’était un challenge pour moi d’un point de vue organisation, confie-t-elle. À ses débuts, les questions affluent : « Est-ce que je suis capable de sortir à moi toute seule une collection, seule et surtout dans les temps ? Est-ce qu’elle peut être cohérente ? Et surtout est-ce que je suis capable de sortir une collection qui va être porter et qui va tenir sur le podium de A à Z ? » .

« Quand on cherche à se faire connaître, la Tahiti Fashion Week est vraiment un bel événement »

Présente depuis la 1ère soirée de la Tahiti Fashion week, en 2016, la créatrice de la marque Miliani Créations Wendy Amerio a depuis participé à 8 éditions. Elle avoue y avoir pris goût : »Quand on cherche à se faire connaître, la TFW est vraiment un bel événement. C’est une bonne expérience et c’est aussi un challenge. Elle y fait essentiellement des bijoux, mais sait aussi concevoir des vêtements. En Poerava, on fait également tout ce qui est styliste et l’année dernière, j’avais créé justement des jupes incorporant mes bijoux » .

Pour cette édition 2023, 2 créateurs étrangers viendront apporter une touche d’originalité à cet hymne à la mode.

Si vous êtes patenté et créateur designer, envoyez un mail à [email protected]