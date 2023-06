La saison fraiche a débuté…

Pas de températures exceptionnellement basses pour l’instant, mais la saison fraîche est bien là. Après une saison chaude intense, un vent froid est venu faire frissonner certains habitants du fenua. « On a une dépression qui a circulé sur le sud des Australes, au sud de Rapa plus précisément, explique Timothée Payan, prévisionniste chez Météo France. Et à l’arrière de cette dépression, de l’air froid s’est engouffré et a réussi à remonter et à traverser les Australes et la Société. Ça, c’est quelque chose qui est assez habituel. On est au début de la saison fraîche« .

Une dépression au Sud de Rapa rejette l’air chaud et humide au Nord du côté des Tuamotu et fait progresser une masse d’air plus fraîche à l’arrière, gagnant les Australes et la Société. Crédit : Météo France Polynésie

Pour connaître l’origine de cette masse d’air, on peut regarder où les particules d’air aujourd’hui présentes sur Tahiti (en rouge) et sur Rapa (en bleu) se situaient il y a 10 jours. Les résultats indiquent des particules d’air se situant entre 3000 et 5000m d’altitude entre l’Australie et l’Antarctique. C’est elles qui ont été repris dans la circulation à l’arrière de la dépression au Sud de Rapa. Crédit : Météo France Polynésie

Dimanche à Rapa au Sud des Australes, il a fait 16,7 degrés. Mais « là encore, on est loin des records puisque le record pour Rapa c’est 12°. «

Seule température remarquable relevée : 26.9° à Faa’a mercredi en milieu de journée. « Ça faisait 17 ans qu’on n’avait pas eu une température aussi fraîche en journée ».

La saison fraiche s’étale généralement de juin à août en Polynésie. Une période qui peut varier : « Rien n’empêche que ça commence quelques semaines avant et que ça se termine quelques jours ou quelques semaines après. »

En attendant, chaussettes et couettes sont de sortie…