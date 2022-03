La résidence Titaaviri inaugure sa maison de quartier et son aire de jeux

Le Pays a inauguré ce jeudi la toute nouvelle maison de quartier et l’aire de jeux de la résidence Titaaviri à Papeari. Dans une démarche visant à améliorer la cohésion sociale et le cadre de vie des locataires, l’OPH a réalisé des espaces récréatifs, d’accueil et d’échange pour ses anciennes résidences.

Dans le cadre de son partenariat avec le festival ONO’U, l’OPH a fait appel au talent des artistes polynésiens RIVAL et Pierre Motahi, pour habiller les façades de la maison de quartier. En parallèle, une dizaine de grandes œuvres ONO’U sont exposées sur le site pendant une semaine.

La maison de quartier dispose d’une salle de réunion de 35m² et d’un bureau de 9m², d’un local à archives de 7m² et de deux WC. A l’extérieur, le bâtiment offre une terrasse couverte de près de 48m² avec une rampe d’accès PMR et se complète par 4 places de parking (dont 1 PMR).

(crédit photo : Présidence de la PF)

L’aire de jeux de la résidence Titaaviri offre quant à elle trois espaces récréatifs différents :

un espace de jeux pour les enfants (une balançoire, un toboggan et deux jeux à ressorts),

un espace « fitness » pour les plus grands, équipé d’une échelle horizontale, de barres parallèles et barres fixes,

un terrain multisport de 450m² pour la pratique du volleyball, du football et du basketball.

Les travaux ont duré 6 mois, pour un coût global de près de 50 millions Fcfp, financés en totalité par une subvention du Pays. La gestion de l’aire de jeux et de la maison de quartier sera assurée par l’association des locataires de la résidence.