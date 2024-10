Pas de suppression de l’Aide au logement de l’État, assure l’OPH

Dans une publication postée hier en fin de soirée sur Facebook, la fédération d’associations d’étudiants « Avenir Etudiant » rapportait le contenu d’une réunion organisée la veille par l’Office polynésien de l’habitat (OPH) au cours de laquelle les étudiants bénéficiaires des logements de l’établissement auraient été informés d’un changement des modalités de versement de l’aide au logement de l’État (ALE) modifiant directement les modalités de paiement des loyers par ces derniers.

En cause (voir ci-dessous), la supposée annonce par la directrice de l’Habitat Groupé et de la Proximité (DHGP), Christiane Boosie Teniaro selon laquelle les bénéficiaires de l’ALE devraient payer « la totalité de leur loyer » , soit 20 000 francs, suite à une décision de l’OPH.

Une information rapidement démentie par l’ancien député Tematai LeGayic et par l’OPH, ce jeudi. Dans un communiqué publié en fin de matinée, la direction générale de l’office confirme qu’aucune décision en ce sens n’a été prise. « Sont bel et bien maintenues les modalités actuelles de versement de l’aide au logement des étudiants et de paiement des loyers par les étudiants. Il a été acté qu’aucune modification ne sera apportée aux procédures de quittancement et de paiement des loyers des résidences étudiantes gérées par l’OPH » , précise le communiqué » .

« Les étudiants occupant ces logements, dont le loyer s’élève à 18 000 francs + 2 000 francs de charges, peuvent bénéficier de cette aide de l’État. Grâce à cette aide, leur reste à payer est ramené à seulement 2 000 francs. Toutefois, cette aide est versée en fin d’année scolaire, et durant toute l’année, l’OPH prend en charge le portage financier sur sa trésorerie, en assumant également le risque qu’elle ne soit finalement pas versée » , poursuit l’OPH.

L’obtention de l’ALE est conditionnée à deux critères. L’étudiant doit être à jour dans le paiement de son loyer et être assidu à ses cours, une condition attestée par un document fourni par l’établissement scolaire. Tout étudiant ne s’étant pas acquitté de l’ensemble de ses loyers ou n’ayant pas suivi son année scolaire perd le bénéfice de cette aide. « Un risque financier pour l’OPH, avec 35 millions de francs d’impayés cumulés restant à sa charge » , ajoute l’office.

« L’OPH réaffirme son engagement envers les étudiants polynésiens, afin de leur offrir un accès à un logement abordable et de qualité, conformément à la mission qui lui a été confiée par le Pays. Une rencontre avec les associations représentatives des étudiants est prévue ce soir pour échanger autour de ces questions » , conclut le communiqué.