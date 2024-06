Les services en ligne de l’OPH en maintenance pour six mois

Des « travaux de maintenance nécessaires » pour les services numériques de l’Office Polynésien de l’Habitat « afin d’améliorer la qualité et la sécurité » et « d’optimiser le fonctionnement des plateformes pour garantir une meilleure expérience utilisateur » : la présidence annonce du neuf pour l’OPH, mais pas avant les six prochains mois, la maintenance étant prévue du vendredi 7 juin au mardi 31 décembre 2024.

« La « simulation » d’une demande en ligne restera accessible. Les dossiers complets pourront être déposés physiquement à l’agence OPH de Papeete située dans la Rue des Remparts et à l’agence de Taravao » , précise le communiqué.

Les horaires d’ouverture demeurent inchangés, et les gestionnaires instructeurs resteront disponibles par téléphone et par e-mail pour répondre aux questions et fournir l’assistance nécessaire.

« Pour toutes les demandes en cours, le service clientèle de l’OPH assurera la continuité de l’instruction des dossiers. Cependant, les demandeurs ne pourront plus modifier les informations de leur dossier en ligne. Un courriel leur sera adressé pour les tenir informés de l’état de leur dossier » , précise le communiqué.

Les gestionnaires instructeurs soint joignables :

par téléphone au 40 46 36 36

par e-mail à [email protected]