La première phase des travaux à Ahonu et Orofara est terminée

Parkings rénovés, accès PMR, sécurisation des carrefours… Dix-huit mois après le premier coup de pelle, le lifting d’Orofara et de Ahonu prend forme. Ce lundi, le ministre des grands travaux Jordy Chan et la déléguée interministérielle au Handicap et à l’Inclusion Nathalie Salmon-Hudry ont inauguré les aménagements environnant les deux spots de surf.

Outre la reprise de l’assainissement pluvial et la reprise de la chaussée, le projet inclut la création de bandes cyclables, l’aménagement de trois zones de stationnement dont des places pour les personnes à mobilité réduite (PMR), la sécurisation des quatre traversées piétonnes, l’aménagement d’infrastructures pour les transports en commun et la mise en place de mobiliers urbains (douches, des bancs et des tables de pique-nique).

Une rampe de mise à l’eau dédiée aux PMR a été construite à Ahonu Crédit Photo : Présidence)

Une rampe de mise à l’eau dédiée aux PMR a été construite à Ahonu (Crédit Photo : Présidence)

Une rampe de mise à l’eau dédiée aux PMR a été construite à Ahonu (Crédit Photo : Présidence)

Coût des travaux jusqu’ici : 361 millions de francs, dont 70% pris en charge par l’État au titre du 3ᵉ instrument financier. .Les 30% restants ont été financés par le Pays.

– PUBLICITE –

Cette première phase terminée, une seconde concernant cette fois la portion de Amoe à Ahonu, est déjà en cours d’attribution pour un démarrage au premier trimestre 2025.