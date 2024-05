Le premier catamaran au monde accessible à tous, à Papeete ce samedi

Le Wheels on Waves – LO SPIRITO DI STELLA, catamaran italien, actuellement en tour du monde, arrive à Papeete ce samedi. C’est le premier catamaran au monde à être accessible à tous. Il a été conçu et est piloté par Andrea Stella un navigateur italien, qui a perdu l’usage de ses jambes après avoir reçu des coups de feu d’individus voulant lui voler sa voiture.

Le catamaran a été spécialement aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Il fera son entrée dans le port de Papeete, au Parc Paofai, face aux restaurants Le Meherio et le Moana ce samedi 25 mai à partir de 9 heures et il sera ainsi possible de le visiter.