La ministre de l’Éducation en visite au laboratoire d’innovation publique en métropole

La ministre de l’Éducation, du travail, et de la modernisation de l’administration, en charge du numérique, Christelle Lehartel, accompagnée du directeur général de l’Éducation et des enseignements, Eric Tournier, et du directeur de la modernisation et des réformes de l’administration, Eric Deat, s’est rendue, ce lundi, au laboratoire d’innovation publique, dénommé Lab 110bis, à Paris.