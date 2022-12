L’innovation publique grossit ses rangs

Ce jeudi 15 décembre, la ministre de l’Education et de la Modernisation de l’Administration, en charge du Numérique, Christelle Lehartel, a clôturé la très convoitée formation de facilitateurs. La communauté grandissante de ces acteurs de la transformation publique par l’innovation compte à présent 55 facilitateurs de plus dans ses rangs. 55 nouveaux « guides » issus des services de l’Etat, du Pays, de l’Assemblée de Polynésie française, des communes et de la Caisse de Prévoyance Sociale.

La formation de facilitateurs 2022 est la 3ième dispensée depuis 2018. Elle a débuté le 05 décembre dernier et a compté 3 sessions de formation pour un total de 55 agents du secteur public formés. Elle a permis l’appropriation des connaissances et compétences nécessaires à la préparation et la mise en œuvre d’actions de facilitation au bénéfice d’organismes de missions de service public.

(Crédit photo: Présidence de la Polynésie française)

Elle s’inscrit dans le périmètre du partenariat de l’Innovation publique en Polynésie française, dont le Comité des signataires s’est tenu le mardi 13 décembre 2022 pour un premier bilan et une présentation des perspectives pour l’année à venir.

Une collaboration inter-institution qui part du principe que la capacité à innover des entités polynésiennes doit s’appuyer sur un ensemble de méthodes et de processus, afin d’impulser de nouvelles dynamiques de co-construction et de partage.

Les facilitateurs sont les experts des interactions et des dynamiques de groupe, poussant les équipes à se poser les bonnes questions et à trouver les meilleures solutions.

Aujourd’hui, l’Innovation publique peut compter sur une communauté de 105 facilitateurs afin de répondre aux nombreuses demandes d’interventions formulées par les différentes entités publiques du Fenua.