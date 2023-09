Innovation publique :  un nouveau diplôme universitaire à l’UPF

La vice-présidente Eliane Tevahitua a présenté au cours d’un discours les tenants et aboutissants de ce nouveau cursus. L’objectif est de « permettre aux participants d’acquérir et de reconnaître des compétences nécessaires au management et plus particulièrement à la transformation par l’innovation, dans les secteurs publics et privés. »

L’accès au diplôme est ouvert à tout « agents du service public, salariés du secteur privé, responsables d’entreprises ou d’associations, porteurs de projets et étudiants titulaires du diplôme du baccalauréat général, technologique ou équivalente. La sélection des candidats se fait sur dossier et sur entretien devant un collège représentants de l’UPF et d’acteurs de l’innovation publique.

Les 130 heures de cours seront délivrées le soir et le samedi matin de septembre 2023 à juin 2024. Grâce à l’octroi d’une subvention de l’État de 2 041 672 Fcfp, 80% des frais d’inscription seront couverts pour cette première promotion, les étudiants devront tout de même s’acquitter de la somme de 170 000 Fcfp.