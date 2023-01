J.O. 2024 : Christelle Lehartel fait un point d’étape avec Tony Estanguet

À l’occasion de sa mission pour des réunions de travail avec les services du ministère de l’Éducation et de la Jeunesse à Paris, Christelle Lehartel, la ministre de l’Éducation et de la Modernisation de l’Administration en charge du Numérique, s’est entretenues avec Tony Estanguet, le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.