La fréquentation touristique a progressé de 18,3% au premier semestre 2019

L’Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF) a communiqué les données relatives à la fréquentation hôtelière et à la fréquentation touristique du mois de juin 2019. Par rapport au premier semestre 2018, le nombre de visiteurs en Polynésie française a progressé de 18,3% pour s’établir à 144 803 visiteurs. Ceux-ci sont composés d’une part de 109 919 touristes (+13,9%) et de 34 884 excursionnistes (+34,8%).

Sur le premier semestre, la fréquentation touristique est la plus importante depuis 2001 avec également la plus forte proportion d’excursionnistes jamais enregistrée sur un semestre. Tant les touristes en hébergements terrestres (85 610 touristes, soit +15,4%) que les croisiéristes en tête de ligne sur Papeete (24 309, soit +8,6%) participent ainsi à la progression des effectifs. Cette tendance de contribution positive de tous les segments en fonction du type d’hébergement, amorcée en 2018, n’avait pas été observée depuis 2007.

La tendance de la fréquentation touristique correspond également aux données communiquées par Aéroport de Tahiti, qui évalue la hausse pour le premier semestre à +12,5 % du nombre de passagers internationaux, ce qui représente plus de 37 000 passagers supplémentaires par rapport à la même période de 2018, soit la plus forte progression enregistrée depuis 2010 pour un premier semestre. Ces données brutes sont extrêmement positives et installent ainsi, depuis plus d’une année, une dynamique et des retombées en conséquence.

Les États-Unis sont l’un des marchés les plus dynamiques, avec une croissance record sur le semestre, affichant +29,1% de hausse par rapport au premier semestre 2018, et représentant à eux seuls 43,3% des touristes. Le marché des touristes métropolitains est en progression également, avec +25,7% (par rapport à 2018). Il représente 21,5% de parts de marché. Ainsi, à eux seuls, ces deux marchés représentent 64,7% des touristes venant en Polynésie française.

Les trois marchés suivants totalisent ensemble 11,1% de la fréquentation touristique totale. Il s’agit du Canada, du Japon et de l’Australie. En termes d’hébergement, pour ce premier semestre, la capacité en chambres recensées a très légèrement augmenté sur 6 mois (44 hôtels de tourisme international proposant 2 655 chambres à fin décembre 2018, contre 45 établissements pour 2676 unités au 30 juin dernier). La progression du coefficient moyen de remplissage cumulée, de janvier à juin, permet de retrouver pratiquement le niveau record de 2017, à 64,8%. Pour mémoire, ce coefficient était de 58,5% en 2015, et affichait, selon l’ISPF, 23 points de moins en 2009.

Les autres sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres :

Subvention de la Délégation au développement des communes : rénovation de la salle omnisports de Toahotu

Demande de transfert de la compétence relative aux aérodromes d’Etat de Bora-Bora, de Raiatea et de Rangiroa à la Polynésie française

Projet de loi du Pays portant diverses mesures fiscales et douanières

Le Pays poursuit sa politique de soutien aux investissements privés

Point sur les campagnes de ramassage des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E)

Aide à l’équipement en radiocommunications en faveur des pêcheurs professionnels

Prix des hydrocarbures au 1er septembre 2019

Subvention pour le comité du tourisme de Rangiroa

Assises du Tourisme – Fari’ira’a Manihini 2025

Emploi salarié marchand : hausse de 2% sur douze mois

34ème édition de la Foire agricole

Transport de chevaux de course en provenance de Nouvelle-Zélande : subvention à l’association hippique

Aide financière pour la régénération des cocoteraies de Tureia et Nukutavake

Soutien à la société coopérative agricole Taputapuatea

Journées européennes du Patrimoine organisées par le Musée de Tahiti et des Îles – Te Fare Manaha

Préparation au concours Miss France 2020

Droits de la femme et problématiques de discrimination : subvention de fonctionnement à l’association « PACL Events »

Transfusion sanguine : une pratique encadrée

Aide au logement étudiant au titre de l’année universitaire 2018-2019

Subventions de fonctionnement en faveur d’établissements publics d’enseignement

Subventions de fonctionnement pour le sport scolaire

Soutien à l’association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI)

Subvention de fonctionnement en faveur du CNAM

Subvention en faveur de l’Association du festival international du film documentaire océanien (AFIFO)

Subventions de fonctionnement aux associations sportives et de jeunesse

Projet de loi du Pays sur le financement du permis de conduire

Présentation du jeu-concours « comment sauver des vies sur la route ? »