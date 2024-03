Kanēa, école de la créativité numérique, ouvrira en août, les inscriptions ont débuté

« Aider au développement d’une économie numérique et audiovisuelle locale », c’est l’objectif de la nouvelle école Kanēa. À sa tête, Evans Bohl, connu des gamers comme l’un des « Happy Tiki », il est depuis 2022, formateur certifié par le géant Epic Games.

Evans Bohl a aussi longtemps enseigné à l’école Poly 3D. Chez Kanēa, les étudiants seront également formés à la création de jeux vidéo, mais pas seulement : Kanēa formera « aux films d’animation 3D et aux expériences immersives. C’est comment utiliser les technologies auxquelles on va former les étudiants, pour résoudre des problèmes de la vie de tous les jours. Un exemple que j’aime bien donner c’est qu’on pourrait faire un simulateur de trafic routier pour analyser si le fait de mettre un rond-point à tel endroit va fluidifier la circulation ou non. C’est essayer d’apporter des compétences pour travailler en local ».

Une licence reconnue

Kanēa est un cursus du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Il se présente sous la forme d’une licence, soit trois années d’étude. « C’est une licence en informatique, reconnue d’État, que l’on va délivrer et qui permettra aux étudiants de continuer leurs études en master s’ils le souhaitent ou d’entrer dans le monde du travail tout de suite après la licence ».

Les diplômés de Kanēa pourront devenir monteurs vidéo, créateurs de contenu, programmeurs informatiques, créateurs de jeux vidéo ou même travailler dans le cinéma… « Le logiciel que l’on va utiliser est le logiciel Ureal Engine pour lequel je suis certifié et qui à la date d’aujourd’hui est utilisé en architecture, dans le cinéma, dans Dune par exemple, dans l’automobile… Former à ce logiciel ouvre des portes dans beaucoup de domaines ». Et Evans a bien l’intention de suivre ses petits padawans jusqu’à leur insertion dans la vie active.

Pédagogie de projets

Le cursus de Kanēa sera basé sur une pédagogie par projets, explique le directeur. « Des études de neurosciences montrent qu’on apprend mieux par la pratique que par la théorie. Dans une semaine, on va faire 4 heures, grand maximum 10 heures de théorie et ensuite tout le reste de la semaine va être axé sur des projets« . Objectif affiché : que les étudiants aient travaillé sur plus de 50 projets au cours de leurs trois années de formation. Des projets professionnalisants, « qu’on pourrait leur donner dans le monde du travail ». Six professeurs spécialisés encadreront les futurs professionnels du numérique. Associate release manager pour un publisher français, Erroline Giboulot sera la marraine de la formation. Elle sera au fenua pour rencontrer les premiers inscrits à Kanēa.

Pour asseoir la crédibilité de la nouvelle école, Evans a l’intention de la faire certifier par Epic Games. Des formateurs des États-Unis ou du Canada pourraient ainsi être régulièrement envoyés au fenua.

La première rentrée aura lieu au mois d’août. Les inscriptions, ouvertes aux titulaires du baccalauréat, ont démarré. Mais attention, le quota sera limité à 50 élèves. « Vous pouvez ne rien connaitre à l’informatique, ne pas dessiner, ne pas faire de musique. (…) Tout ce qu’on veut, ce sont des élèves motivés ! ». Le message est clair.

Le formulaire d’inscription à Kanēa est disponible ici