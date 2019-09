Journée mondiale du tourisme : le programme en Polynésie

Vendredi, des animations seront proposées dans l’ensemble des archipels pour la Journée mondiale du tourisme. Animations musicales, initiations aux sports traditionnels, ma’a Tahiti, shows d’humoristes, mais aussi entrées gratuites dans les musées… Une journée à destination des touristes bien sûr mais aussi des étudiants, des professionnels du secteur et du grand public.

Découvrez le programme de la journée



Vendredi 27 septembre

Parc Vairai à Punaauia– Entrée libre et gratuite



• 8 h : Cérémonie d’accueil traditionnelle avec discours officiels des autorités.

• 8 h 30 : Intervention d’une personnalité de la scène touristique locale.

• 9 h – 12 h : Rencontres et ateliers sur les stands avec les professionnels des métiers du tourisme.

• 12 h : Spectacle de danse traditionnelle, témoignage d’un influenceur local en faveur de la jeunesse et du travail et buffet ma’a Tahiti.

• 13 h – 14 h 30 : Deuxième session des animations des professionnels des métiers du tourisme.

• 14 h 30 : Démonstration de tu’aro maohi, lancers de javelots, décorticage de cocos et levée de pierre.

• 15 h 30 – 17 h : Concert musical en live d’un groupe local sur scène avec distribution de goodies.



Tout autour de l’île

En matinée, des trios musicaux animeront l’Aéroport de Tahiti-Faa’a et à la Gare Maritime.



Animations sur deux sites touristiques :

• Côte Ouest, à Paea, sur le marae Arahurahu de 09 h à 11 h et aux Jardins de Vaipahi de 13 h 30 à 15 h 30

• Côte Est, à Tiarei au Trou du Souffleur d’Arahoho de 09 h à 11 h et à la pointe Vénus de 13 h 30 à 15 h 30



Soirée à la Place Vaiete de Papeete

• 18 h 00 – 23 h 00 sur la Place Vaiete : exposition de produits artisanaux locaux avec une animation musicale en live suivi du spectacle d’un des lauréats du Heiva i Tahiti 2019.



Les visiteurs sont invités à partager sur les réseaux sociaux leurs souvenirs en utilisant le hashtag #JTM.