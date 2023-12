Journée mondiale de lutte contre le sida : 6 nouvelles contaminations en novembre

Organisée depuis 1988, la journée mondiale de lutte contre le SIDA se déroulera le 1er décembre. Le syndrome d’immunodéficience acquise, plus connu sous l’acronyme SIDA, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de plusieurs cellules du système immunitaire par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Le sida est le dernier stade de l’infection par ce virus et peut finir par le décès de la personne infectée, des suites de maladies opportunistes.

Malgré cela, en termes de protection, un relâchement est constaté au sein de la population depuis ces dix dernières années, notamment dans la tranche d’âge des 20-29 ans. Les conséquences de cette perte de vigilance se sont traduites par une nette augmentation des infections sexuellement transmissibles (IST).

À ce jour en Polynésie, le Centre de consultation des Maladies Infectieuses et Tropicales (CMIT) suit 172 personnes âgées de 14 à 74 ans, porteuses du VIH, dont 42 au stade SIDA. Parmi ces personnes, on compte 63% d’hommes et 37% de femmes. 12 nouvelles contaminations ont été recensées en 2023 par le CMIT dont 6 sur le seul mois de novembre.

De ceux qui n’utilisent jamais de préservatif

Pour les professionnels de santé du Fenua, la recrudescence de cas de syphilis, gonorrhée, chlamydia et autres IST est particulièrement préoccupante car la moitié des personnes ayant consulté pour un dépistage IST au CMIT reconnaît ne jamais utiliser de préservatif. Or, en général les IST ne présentent aucun symptôme ou signe. Par conséquent, le nombre de personnes infectées sans le savoir au sein de la population, est largement sous-évalué

Des stands d’information VIH/Sida seront tenus au dispensaire des Tuamotu-Gambier, à Papeete et à l’infirmerie de Arutua, aux Tuamotu. Une marche de sensibilisation est organisée avec l’équipe du centre médical de Makemo.

A Tahiti, à partir de 16h, la Brasserie Hoa organise des échanges sur les infections sexuellement transmissibles (IST). Pour cet événement, une dizaine d’agents de la Direction de la santé sont mobilisés. Les professionnels de santé animeront quatre stands installés à l’extérieur de l’établissement : un stand de protection, un stand de transmission et connaissances, un stand d’information et dépistage et un photobooth.

Du 4 au 8 décembre, se tiendra un dépistage grand public gratuit au kiosque Feti’a Ora, face au collège et lycée La Mennais.