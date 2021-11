Le 1er décembre, “luttons ensemble !” contre le Sida

La journée mondiale de lutte contre le Sida a lieu le 1er décembre. Elle a été instituée lors du Sommet des ministres de la Santé sur les programmes de prévention du Sida de 1988. Elle est un temps fort de mobilisation et d’engagement afin de sensibiliser à l’importance d’apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH/Sida et de rendre hommage à ceux et celles qui ont perdu la vie à cause de celui-ci. La crise sanitaire est en effet révélatrice d’inégalités bien établies dans nos sociétés et qui se font davantage sentir chez les populations les plus vulnérables. La pandémie actuelle a renforcé les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH, notamment en ce qui concerne l’accès aux soins de santé vitaux.

En Polynésie française, le contexte sanitaire de la Covid-19 a entraîné une situation préoccupante des infections sexuellement transmissibles (IST). En effet, le centre des maladies infectieuses et tropicales (CMIT) de la Direction de la santé fait les constats suivants :

32,5% des personnes ayant des partenaires multiples utilisent peu ou pas de préservatif ;

Les personnes qui se sont exposées aux risques de contracter une infection sexuellement transmissible tardent à aller consulter ;

Les personnes porteuses du VIH augmentent les risques de surinfections des autres IST.

Cette année, la direction de la Santé en partenariat avec l’association de lutte contre le Sida (ACS) organise des opérations coup de poing dans les grandes surfaces et les bars à Tahiti et dans les îles, le mercredi 1er décembre 2021.

Dans les grandes surfaces : Champion, Carrefour et Easy market :

Les professionnels porteront un t-shirt à l’effigie du nœud rouge, emblème du Sida ;

Des spots de prévention des IST/Sida seront diffusés à travers les canaux télévisés ;

Vente de rubans rouges dont les fonds récoltés seront reversés à ACS.

Dans les bars en soirée (liste non exhaustive):

1 er décembre au Chaplins, Rétro, Bora Bora lounge, Las Margaritas, César Rock Palace, Baroof de 3B, Paradise, le Shinetari ;

2 et 3 décembre à la Brasserie HOA.

Les professionnels porteront un t-shirt à l’effigie du nœud rouge, emblème du Sida ;

Mise à disposition de préservatifs et de rubans rouges pour les usagers ;

Point Info.

Au parc Bougainville, des dépistages et un point infos seront organisés par les professionnels de la santé toute la journée du 1er décembre.

L’association Agir contre le SIDA prévoit d’autres actions : Exposition Tifaifai à l’UPF, Ateliers à Moorea, et Bora-Bora, dépistages dans ces mêmes îles.