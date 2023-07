Cancer du col de l’utérus: seulement 40% des polynésiennes dépistées

C’est un cancer qui est principalement causé par le HPV, c’est-à-dire le papillomavirus. Ce virus fréquent et sexuellement transmissible est bénin la plupart du temps. Mais parfois, il peut évoluer en forme grave. D’où l’intérêt de ne pas négliger le dépistage pour une prise en charge précoce de la maladie. Patricia Grand, présidente d’honneur de la ligue contre le cancer ne cesse de le rappeler « Les cancers gynéco peuvent être évités, faites-vous dépister. »

Si le nombre de cas en Polynésie est plus faible qu’en France, la maladie est en réalité sous diagnostiquée. 10 000 femmes se font dépister chaque année en Polynésie, c’est seulement 40 % des polynésiennes en âge de se faire dépister et c’est encore trop peu selon le docteur Teanini Tematahotoa, gynécologue et directrice de l’institut du Cancer.

Selon la présidente d’honneur de la ligue contre le cancer, la peur de se confronter à la maladie est un frein réel: « C’est particulièrement difficile pour les Polynésiennes d’aller se faire dépister et monter ses parties intimes au docteur, mais moi je dis ce qui est important c’est de prendre soin de soi donc allez faire votre frotti. » Le docteur Teanini Tematahotoa explique aussi que le frotti « permet d’éviter d’avoir un cancer réellement, c’est à dire que si on trouve des cellules abimées par le virus, le papillomavirus assez tôt, on peut traiter pour éviter d’arriver à un cancer donc c’est encore plus important » et c’est pourquoi ils insistent sur ce dépistage.

Journée de sensibilisation au cancer du col de l'utérus – Photo: Tahiti nui télévision

Ce prélèvement vaginal est recommandé tous les 3 ans entre 25 et 64 ans. Pour cet examen, la consultation est gratuite dans les structures de santé publiques. Quant aux hommes, ils ne sont pas à l’abris du papillomavirus. Ce virus peut également être à l’origine de cancer des parties génitales.

Il existe pourtant un vaccin contre le papillomavirus. Il est disponible en pharmacie, mais il coûte 15 000 francs et il faut au moins deux doses pour qu’il soit efficace. L’année dernière, les autorités sanitaires avaient annoncé qu’il deviendrait gratuit pour les jeunes filles et les jeunes garçons entre 12 et 15 ans. Un an plus tard, le vaccin est encore payant. Mais la directrice de l’Institut du cancer espère pouvoir lancer une campagne de vaccination à la prochaine rentrée.

Interview Dr Teanini TEMATAHOTOA, médecin gynécologue et directrice de l’institut du Cancer: