Une subvention de 60 millions pour financer la campagne de vaccination contre le papillomavirus

« Cette action de prévention concourt à l’amélioration de la qualité de vie de nos jeunes dont les objectifs principaux, à moyen terme, sont les suivants : informer et sensibiliser le grand public à la prévention du papillomavirus, tout en mettant en avant l’importance de la vaccination. Il s’agit également d’assurer la communication claire sur l’efficacité et la sécurité du vaccin afin de rassurer les parents », indique le compte rendu du Conseil des ministres.

Cette campagne « vise à faciliter l’accès à la vaccination pour les adolescents volontaires âgés de 11 à 14 ans. Enfin, elle a pour but de former et sensibiliser les professionnels de santé, tels que les médecins, sage-femmes et pharmaciens, à la vaccination contre le HPV ».

Selon le gouvernement, cette subvention permettra l’acquisition de 3 140 doses destinées à « améliorer le taux de couverture des 11 à 14 ans et atteindre 22% de la population cible ».