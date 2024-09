La princesse Kate annonce avoir terminé son traitement de chimiothérapie

« Je ne peux pas vous dire à quel point c’est un soulagement d’avoir finalement terminé mon traitement de chimiothérapie », dit la princesse de Galles, l’épouse de William, l’héritier du trône britannique.

« Les neuf derniers mois ont été incroyablement durs pour nous, en tant que famille », poursuit la princesse de 42 ans, dans ce message accompagné d’une vidéo dans laquelle elle apparaît entourée de son époux et de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, se promenant dans la nature.

Cette vidéo, dans laquelle la princesse est habillée d’une robe légère, les cheveux au vent, a été tournée en août dans le Norfolk, dans l’est de l’Angleterre. Elle renvoie l’image d’une famille unie et heureuse, pique-niquant, jouant aux cartes. Kate sourit, se repose sur l’épaule de son mari.

Pourtant tout au long de ces mois, il a fallu « trouver un moyen de naviguer dans des eaux tumultueuses et sur des routes inconnues », explique-t-elle.

« L’expérience du cancer est complexe, effrayante et imprévisible pour tout le monde, en particulier pour ceux qui vous sont les plus proches », poursuit la princesse.

« Mon chemin vers la guérison et le rétablissement complet est long et je dois continuer à prendre chaque jour comme il vient », prévient-elle. « J’ai cependant hâte de retourner au travail et d’entreprendre des activités publiques dans les mois à venir quand je le pourrai ».

Kate, adorée des Britanniques et qui apparaissait presque tous les jours dans la presse, a subitement disparu du paysage médiatique après Noël 2023.

« Un choc énorme »

Elle avait été hospitalisée en janvier pour une « intervention chirurgicale abdominale ». Le palais avait indiqué qu’elle ne reprendrait probablement pas ses fonctions officielles avant Pâques.

Toutes sortes de rumeurs étaient alors apparues sur les réseaux sociaux.

Et fin mars, elle avait révélé elle-même, dans une vidéo émouvante, être atteinte d’un cancer, sans en préciser la nature.

Seule, sur un banc, visiblement fatiguée, elle avait parlé d’un « choc énorme ». Un coup dur de plus pour la famille royale, puisque le roi Charles III avait début février lui aussi annoncé être atteint d’un cancer.

Kate était pour la première fois réapparue en public le 15 juin à l’occasion de la parade d’anniversaire du souverain. Elle avait salué la foule depuis le balcon du palais de Buckingham, avec la famille royale.

L’épouse du prince William avait alors été chaleureusement acclamée par le public venu en nombre assister à la parade militaire « Trooping the Colour » (« Salut aux couleurs ») organisée chaque mois de juin.

Sa dernière apparition publique remonte à début juillet à Wimbledon, où elle avait remis le trophée au vainqueur du tournoi de tennis, l’Espagnol Carlos Alcaraz. Là encore, elle avait été longuement applaudie.

Dans son message lundi, la princesse fait part de sa « reconnaissance » pour tout le soutien qu’elle a reçu. « La gentillesse, l’empathie et la compassion de chacun a été vraiment une leçon d’humilité », dit-elle.

Kate conclut avec une parole pour les personnes « qui poursuivent leur propre voyage contre le cancer ». « Je reste avec vous, côte à côte, main dans la main. De l’obscurité peut naître la lumière, alors laissez cette lumière briller », dit-elle.

Charles III, 75 ans, a quant à lui repris au printemps ses engagements publics, après les avoir suspendus pendant plusieurs mois.

Il doit effectuer, avec son épouse la reine Camilla, une visite officielle en Australie et aux îles Samoa cet automne.