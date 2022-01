Intempéries : les activités de loisirs et sportives en montagne temporairement interdites

Vendredi soir, le haut-commissariat a annoncé l’interdiction de toutes activités de loisirs et sportives en montagne sur l’ensemble de l’archipel de la Société jusqu’à dimanche 16 janvier à minuit.

Le terrain naturel est gorgé d’eau et les risques d’éboulement, de montée brutale des eaux, de glissement de terrain sont au maximum même pendant les périodes d’accalmie.

Il a également été décidé de prolonger l’interdiction des activités nautiques de plaisance, de loisirs et sportives dans les îles de la Société, y compris Mopelia jusqu’à dimanche.

L’objectif est d’assurer la préservation de la sécurité des personnes à terre et en mer.

Ces interdictions sont susceptibles d’être reconduites en cas de dégradation prolongée de la situation météorologique.

Pour rappel, les administrés des îles de la Société sont invités à faire preuve de grande prudence et à respecter strictement les consignes de sécurité suivante :

 ne pas s’approcher des rivières, ni des grands caniveaux situés le long des routes qui peuvent se transformer en torrent, et attirer l’attention des enfants sur ce danger ;

 veiller au curage des évacuations d’eaux des maisons (gouttières, caniveaux…) ;

 limiter les trajets en véhicule sur la route en raison du risque de chute de pierres, de glissements de terrain, coulées de boue, et de nappes d’eau sur la chaussée ;

 réduire la vitesse du véhicule et augmenter la distance de sécurité ;

 ne pas sortir en montagne et en mer ;

 suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France ;

 en cas d’urgence, composer le 18 à terre ou le 16 en mer.