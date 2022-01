Fortes pluies sur la Société : le haut-commissariat active le PC de crise, les activités nautiques interdites

La diffusion régulière par Météo France, ces dernières heures, de bulletins spéciaux en raison des fortes pluies qui affectent actuellement une partie de la Polynésie française notamment l’archipel de la Société devraient encore se renforcer dans les prochaines heures avec un vent violent ainsi qu’une forte houle cumulée à une mer de vent. Météo France maintient donc à ce stade l’alerte orange pour toutes les îles de l’archipel de la Société.

Le Haut-commissaire de la République a décidé d’activer le PC crise du Haut-commissariat dès ce jeudi matin dans la perspective de cet événement météorologique. Par conséquent et compte tenu des risques importants, toutes activités nautiques de plaisance, de loisirs et sportives sont interdites dans l’ensemble l’archipel de la Société, y compris Mopelia à compter de ce jeudi 13 janvier 2022 à 12h jusqu’au samedi 15 janvier 2022 à 6h. Il convient d’assurer la préservation de la sécurité des personnes et des biens, notamment en mer, et la mobilisation des services de secours sur terre.

Cette interdiction est susceptible d’être reconduite en cas de dégradation prolongée de la situation météorologique.

Les maires qui connaissent le mieux le territoire de leur commune ont été sollicités pour prendre toutes les dispositions afin d’assurer la sécurité de leurs administrés.

Pour rappel, le Haut-commissaire invite la population à faire preuve de prudence et à respecter les recommandations suivantes :