Innovation : un nouvel appel à projets pour le programme « Test & Learn » de Prism

Lancé en 2017 par Prism, l’incubateur de projets de la CCISM, Test & Learn s’adresse aux entrepreneurs en phase de création d’un projet innovant. Un appel à candidatures vient d’être lancé pour la 8e édition du programme.

Prism a pour objectif principal de soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat en Polynésie, d’inciter les jeunes à entreprendre et d’accompagner les projets de startups les plus prometteurs.

Depuis sa création, l’incubateur a accompagné 101 projets d’entreprises, dont 33 ont abouti à leur création, dont plusieurs ont remporté des concours locaux et nationaux. En 2023, 20 entreprises actives ont créé 24 emplois directs et 197 emplois indirects, ainsi que dégagé 332 millions de chiffre d’affaires.

Pour cette nouvelle édition de Test & Learn, un bootcamp d’une journée, se tiendra le 28 août, à la Polynesian Factory. Les potentiels candidats pourront « challenger » leur idée et projet au travers de divers ateliers.

Le programme Test & Learn consiste en un accompagnement de 6 mois qui comprend un suivi opérationnel personnalisé, l’hébergement gratuit dans l’espace de coworking de la Polynesian Factory, des formations collectives hebdomadaires, la participation à des évènements organisés pour donner de la visibilité aux startups, ainsi que l’accès à une communauté d’entrepreneurs et de mentors. La participation est payante. Le lauréat devra débourser 10 000 Fcfp par mois.

Intégrer le programme doit permettre aux participants de créer des liens au sein d’une communauté d’entrepreneurs, mais aussi de gagner en crédibilité auprès des partenaires publics, financiers, ainsi que participer aux appels d’offres locaux et nationaux.

L’appel à candidature sera ouvert du 30 juillet au 6 septembre. À la suite du processus de sélection, 10 lauréats seront sélectionnés pour prendre part au programme qui s’étend du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025.

Le formulaire est téléchargeable en cliquant ici

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : [email protected]