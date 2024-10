Ouverture de trois ateliers d’agro-transformation à Mataiea

Dans un atelier de 150 mètres carrés flambant neuf, Nicky Vergnhes voit les choses en grand. Depuis deux ans, il œuvre avec son équipe pour rendre les produits locaux « prêts-à-l’emploi », accessibles aux cantines scolaires. Avec ce nouveau local, le gérant de la société Hotu Ma’a Tahiti ambitionne de rajouter deux établissements sur sa liste, courant 2025 : « C’est donner de l’argent à nos agriculteurs, faire vivre des familles, faire consommer les produits à nos enfants, c’est un circuit court avec des produits de qualité. Ça ne peut être que bénéfique ».

Avec son activité, Nicky permet aujourd’hui à près de 4 500 élèves des communes de Teva I Uta, Taiarapu Est et Bora-Bora, de manger local à la cantine. Pour le gouvernement, lui allouer le local résonnait comme une évidence. « Cela rentre dans le programme de la transition alimentaire. La volonté du gouvernement est de faire en sorte qu’au niveau des cantines scolaires le plus possible de produits importés soient substitués par des produits locaux » explique Taivini Teai, ministre de l’Agriculture.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

BioBase et Fenua Smart sont les deux autres sociétés lauréates du programme. L’inauguration de ces trois ateliers d’un coût total de 148 millions de francs s’inscrit dans un projet plus vaste : « Le gouvernement va livrer 9 ateliers d’agro-transformation. Il y en a un qui a déjà été attribué sur l’île de Huahine, et trois vont être attribués à Raiatea et deux sur Taha’a ».

Coût total des opérations : 684 millions de francs, avec une participation de l’état à hauteur de 195 millions de francs. Le programme comprend une deuxième phase qui démarrera dès l’année prochaine, avec la construction de nouveaux ateliers à Tubuai, Rurutu et aux Raromatai.