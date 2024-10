Innovation et sécurité : l’application polynésienne Grall décroche une médaille d’or

C’est une application créée par une société polynésienne, et qui brille dans l’Hexagone. Grall, de GloryTech. Elle permet d’avoir accès à des vidéos, photos, informations culturelles, historiques ou juste pratiques, de manière géolocalisée. Les utilisations sont multiples : instructions sonores pour les malvoyants dans les transports, informations sur les sites culturels, ou encore sécurité.

C’est sur ce dernier aspect que Grall a été récompensé fin septembre en métropole. Grall participait à la Nuit de la sécurité globale dans la catégorie « Projets de sécurité grandes entreprises » au côté de la société Geopost (société de livraison de colis et solutions de e-commerce) qui l’utilise.

Lire aussi – Grall : à la Presqu’île, l’information géolocalisée pour communiquer avec la population

L’application a décroché une médaille d’or comme solution de gestion de crise. « Ce qu’on fait avec Grall c’est qu’on vous permet de créer vos propres cartes du monde, en visualisant exactement toute la data, toute l’intelligence que vous voulez de manière sécurisée, a expliqué Régis Pradal, directeur du développement, lors de la remise de prix. Et on le fait dans la langue de votre utilisateur, donc on traduit dans toutes les langues. On permet de géolocaliser précisément l’incident, on peut savoir exactement ce qui s’est passé avec l’audio, la vidéo, les formulaires. On a un chat également géolocalisé qui permet d’archiver toutes les conversations et on est surtout indépendants des Gafa. On se rappelle tous de la crise de Microsoft en juillet ».

– PUBLICITE –

« On efface le temps de réaction entre la cellule de crise du groupe et les cellules de crise de différents pays », précise le directeur de la sécurité du groupe Geopost, Jean Philippe Bérillon.

En 2022 et 2023, GloryTech avait été lauréat puis finaliste du prix Innovation mobile du concours Innovation Outre-mer avec son application Grall. L’entreprise cofondée par Yohann Bouhours, Gilles Gooding et Roland Ho poursuit son développement.