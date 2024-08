Grève levée à Newrest

Effective depuis vendredi 00h00, la grève a été levée, a indiqué ce matin Patrick Galenon, secrétaire général de la CSTP-FO. Il indique que la direction a été très à l’écoute et que le dialogue a été ouvert.

Sur les 5 points de revendication portés par l’intersyndicale composée d’Otahi, O oe to oe rima, la CSIP et la CSTP-FO, 4 ont été acceptés par la direction, notamment la revalorisation des primes de froid, de caisse, d’insalubrité et l’instauration d’un capital retraite.

Seules les modalités de la prime annuelle de « solidarité » sont encore à l’étude, mais d’ici la fin de l’année, elle devrait être mise en place.