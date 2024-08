Préavis de grève chez Newrest

À six jours de la rentrée scolaire, l'intersyndicale composée d'Otahi, O oe to oe rima, la CSIP et la CSTP-FO a déposé samedi dernier un préavis de grève dans la société de restauration collective Newrest Polynésie, fournissant plusieurs milliers de repas quotidiens aux établissements scolaires et compagnies aériennes. Principale revendication des salariés, la hausse de leur pouvoir d'achat.