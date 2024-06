Fakarava : un centre de plongée fermé un mois après le décès, en 2022, d’un touriste

Le 25 octobre, la victime, de nationalité allemande, avait perdu la vie dans la passe Nord de Fakarava alors qu’elle participait à une croisière axée sur la plongée. Ce septuagénaire avait fait un malaise à sa sortie de l’eau et sa prise en charge avait été tardive. Il était décédé peu après sur l’atoll.

Une enquête avait à l’époque été ouverte par le parquet de Papeete pour faire la lumière sur ce drame et déterminer d’éventuelles responsabilités. On ne sait pas à ce stade où en sont les investigations.

En revanche, ce mercredi, la ministre de la Jeunesse et des Sports a pris un arrêté, publié au Journal Officiel de la Polynésie, prononçant la fermeture administrative pour une durée d’un mois, renouvelable, de la structure.

« L’organisation des plongées telles que présentées lors du contrôle administratif effectué les 3 et 4 décembre 2022 n’a pas permis la présence continue d’un navire support (…) pour assurer la surveillance de surface permanente, exigée, lors d’une plongée dérivante dans une passe », indique l’arrêté.

« Les moyens mis en place par l’exploitant, notamment un navire » de support « non homologué, sous dimensionné pour transporter et assurer la surveillance de plongeurs sont manifestement insuffisants pour assurer l’organisation et l’encadrement des activités de plongée en toute sécurité au regard du nombre de prestations de plongée de loisir proposées », est-il encore précisé.

Selon le ministère de la Jeunesse et des Sports, « l’organisation de la plongée » a « empêché le bon déroulement de la chaîne de déclenchement des secours » du fait, notamment, de « l’absence du plan d’organisation ».

La fermeture du club pour un mois prend effet, ce mercredi. Ses dirigeants sont invités à « présenter à la direction de la jeunesse et des sports (…) l’ensemble des documents d’homologation du ou des navire(s) support de plongée. Il doit impérativement être joint la description détaillée de l’organisation des dépôts et des surveillances permanentes des plongeurs et des moyens mis en œuvre au regard des prestations de plongée de loisir proposées, justifiant de sa mise en conformité ».