Entrepreneuriat : la 4e promotion de Prism est recrutée !

Après un appel à projets, 48 candidatures reçues, 14 projets présélectionnés, un bootcamp et un pitch final devant un jury, l’incubateur de startups polynésiennes Prism accueillera 8 nouveaux entrepreneurs et leurs projets prometteurs au sein de sa 4e promotion.

Les solutions durables étaient notamment à l’honneur au travers des projets présentés lors de ce recrutement, que ce soit des produits écoresponsables, des services qui limitent le gaspillage alimentaire, utilisent l’énergie solaire ou bien proposent un nouveau service de consigne…

Les candidats sélectionnés intégreront officiellement la 4e promo de Prism en novembre et bénéficieront de six mois d’accompagnement pour prototyper leur projet, lancer une version commercialisable et valider leur business model. Les projets seront présentés au grand public le 4 décembre prochain au cours d’une soirée.

Et les projets retenus sont :

– TO’A NATURAL TAHITIAN SURFSCREEN : un stick solaire 100 % naturel et fabriqué à Tahiti ;

– FOODEASE : une plateforme de commande en ligne de plats à emporter ;

– SEEDOUT FENUA : une application ludique qui permet de financer sa compensation carbone ;

– STILL GOOD : une solution permettant aux commerçants de réduire leurs pertes alimentaires et de toucher une nouvelle clientèle. Il s’agit d’une application mobile géolocalisée qui connecte en temps réel les commerces de proximité aux consommateurs autour d’eux afin de vendre à temps leurs stocks de produits frais sous forme d’offres flash exclusives ;

– TRY TAHITI : une plateforme d’achat en ligne qui vise à démocratiser l’accès aux produits écoresponsables, valoriser l’artisanat local et la production Made in Fenua ;

– HELLO SCOOT : un service qui propose la location de scooters électriques en libre-service rechargés par l’énergie solaire ;

– CONCRETEMENT DESIGN : un atelier de fabrication pour développer des objets de décoration responsables et durables, au design moderne, proche de notre territoire et de notre culture ;

– TAMA’A BOX : un système de boîtes en verre consignées à destinations des consommateurs et des restaurateurs.