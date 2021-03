Education : résoudre les conflits familiaux grâce à une plateforme d’E-learning

Mauvaise ou manque de communication, problèmes de société ou autres, les difficultés au sein d’une famille sont multiples. E-learning FamiliPsy Academy va tenter d’apporter des conseils, des préconisations et solutions aux obstacles rencontrés dans la vie de couple et de famille.

Nathalie Colin-Fagotin, psychologue, est à l’initiative de ce projet. « Sur la plateforme, il va y avoir plusieurs niveaux d’informations. Par exemple, quelqu’un qui souhaite comprendre sa situation sur des difficultés relationnelles avec son enfant, son adolescent. On va trouver des tutoriels de quelques minutes pour expliquer aux parents dans l’ensemble quels sont les difficultés qui reviennent, comment aborder les choses avec son enfant. C’est un premier niveau d’information ».

Adoption, drogue, relations conflictuelles : chaque mois, des professionnels se mobilisent pour apporter des réponses sur un thème choisi lors de conférences en direct sur la plateforme. Plus de 60 thématiques sur les problèmes intrafamiliaux sont d’ores et déjà évoqués sur ce support numérique.

« Il y a un deuxième niveau d’information qui va être plus approfondi. Ce sont les conférences qui sont en accès gratuit au moment du direct avec la possibilité de poser des questions aux conférenciers qui vont intervenir et qui sont des spécialistes des questions abordées » développe Nathalie Colin-Fagotin. « On va un peu plus loin sur l’information, on propose des éclairages pour désamorcer des situations difficiles ».

L’abonnement et l’accès à la plateforme sont gratuits. Il faudra par contre s’acquitter d’un abonnement pour bénéficier de l’intégralité des interventions et conférences.