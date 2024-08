Des négociations en bonne voie à la RTCT

Il a fallu trois heures de négociations pour aborder les 12 points de revendication du préavis de grève. Mais à l’issue des discussions, aucun point d’achoppement n’a été trouvé entre patron et représentants du personnel, bien que les « échanges aient été très constructifs« , selon Willy Chung Sao, le président de la société RTCT. « J’ai apporté quelques réponses. Il n’y a pas de grève prévue. On verra d’ici demain », a-t-il ajouté.

« Nous avons échangé sur les 12 points« , explique de son côté le représentant de la CSIP, Cyril Le Gayic, « il nous a fait un procès-verbal de réunion. On va l’étudier et on répondra demain. Ce que je peux dire c’est que les discussions étaient ouvertes« .

Le projet de convention collective et la grille salariale sont les principales revendications portées par les syndicats. Mais pour traiter ces deux points, la délégation de service public accordée par le Pays à la société RTCT devra être ajustée.

« La convention collective, c’est un des points importants. Mais l’employeur a aussi ses obligations. Donc, il doit respecter la délégation de service public. En une rencontre, on ne peut pas régler tous les points« , souligne Cyril Le Gayic.

D’autres négociations se sont tenues ce mardi après-midi dans les trois sociétés sous-traitantes de la RTCT. Là aussi, les discussions étaient en bonne voie entre patron et délégués syndicaux.