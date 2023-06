Démolition des anciens bâtiments du COMSUP à Pirae

Installés sur un terrain d’un hectare et demi à Pirae, les anciens quartiers (de 1966 à 2017) de l’état-major du Commandement Supérieur des forces armées de Polynésie (COMSUP) ne seront bientôt plus.

La commune a hérité du terrain il y a trois ans, dans le cadre des contrats de redynamisation des sites de défense. Après une 1ʳᵉ phase de dépollution, la 2e phase du chantier a débuté avec la démolition des bâtiments et le démantèlement des réseaux sous terrain.

« On a procédé au désamiantage du bâtiment entre janvier et septembre 2022, rappelle l’ingénieur en travaux publics pour Luséo Pacific Cédric Pujol. On estime les travaux de déconstruction à environ un mois, puis on procèdera au retrait de canalisations enterrées » . Les déchets électroniques sont envoyés à Technival, ceux en bois partent à la déchetterie de Paihoro, et le reste au Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Hitiaa.

Les 1ers coups de pioche pour ériger le futur marché sont prévus en 2024 (Crédit Photo : TNTV)

Face au surcoût des travaux de désamiantage, l’État a réglé la facture de 76 millions de Fcfp pour cette 2e phase, tandis que la commune a pris en charge la TVA et la TVA sociale. Pirae va ainsi pouvoir dessiner son centre-ville, avec l’installation du futur marché et la construction d’une route de contournement depuis le parc Aorai tini hau.

Un marché voué à devenir « le cœur du centre-ville » selon le maire de Pirae Édouard Fritch. « La partie centrale sera construite par la commune elle-même, poursuit-il. Cela va nous coûter beaucoup d’argent puisque l’on prévoit, sous le marché, un vaste parking pour desservir le marché et les deux centres de part et d’autre » .

Une grande place publique sera aménagée sur l’espace, ainsi qu’une maison pour tous. De quoi changer le visage de la commune. Les premiers coups de pioche pour ériger le futur marché sont prévus en 2024.