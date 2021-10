Déconfinement à Raiatea : les motu pris d’assaut

La darse de Uturoa retrouve son effervescence du week-end. Immobilisés depuis près de deux mois, les bateaux peuvent enfin larguer les amarres. Nombreux sont ceux qui ont choisi les motu pour fêter le premier week-end de déconfinement. Les prestataires comme Elaida, reprennent du service. “On est resté à la maison. Pas de sorties. C’était plutôt les demandes des clients. C’était difficile de leur répondre que c’était strictement interdit. (…) Là j’ai beaucoup de réservations. Maintenant il faut pouvoir gérer et prendre en compte les restrictions sanitaires.”

Sur le motu, chacun a choisi son coin pour établir son lieu de pique-nique. Les habitants sont ravis. Profiter des plages, du soleil et surtout se baigner, beaucoup en ont en rêvé. “Ça fait plaisir de ressortir, de profiter de la plage, du soleil et de la mer” se réjouit Nancy habitante de Raiatea.

Les résidents ne sont pas les seuls à en profiter. Ces touristes tout juste arrivés ont eu plus de chance que leurs prédécesseurs : “On peut se baigner, aller au motu. On peut aller partout quand on veut comme on veut !”

Pour que tout le monde puisse continuer à jouir de cette liberté, le respect des gestes barrières est primordial. Avec les drames que beaucoup de familles ont vécu ces dernières semaines, tous en sont désormais conscients.