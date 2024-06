Cybersécurité : des experts en Polynésie pour une semaine de formations

On le rabâche, à l’approche des Jeux olympiques, la Polynésie est particulièrement exposée aux risques cybercriminels. « La Polynésie a déjà été victime de plusieurs cyberattaques et on note une recrudescence des actes de malveillance informatique depuis l’année dernière », note David Touche, expert en cybersécurité. Aujourd’hui, la Polynésie « n’est pas prête » estime-t-il. « J’ai travaillé sur plusieurs cas de cyberattaques et il y a des conséquences réelles pour les entreprises du fenua. Certains ont perdu leur business. »

Pour aider les entreprises à parer les attaques, David Touche a donc décidé d’organiser une semaine de formations. Des rencontres destinées aux professionnels, mais aussi à ceux qui souhaitent se former en cybersécurité. Pour ce faire, il a invité deux experts de l’entreprise Ornisec qualifiée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Pour les entreprises, les formations peuvent être prises en charge par le fonds paritaire. Il reste une dizaine de places disponibles dans chaque session. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au jour J.

Le programme :