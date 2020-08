Covid-19 : les 6 réservistes sanitaires envoyés en renfort sont arrivés

Les six réservistes ne se sont pas exprimés à leur descente d’avion mais ils devraient être présentés par les autorités, lundi matin, lors d’un point presse.

L’équipe se compose d’un médecin épidémiologiste, d’un épidémiologiste et de quatre infirmiers. Ils viendront renforcer les effectifs du Bureau de Veille Sanitaire.

« Au vu de la situation, on a besoin de s’armer un peu plus. (…) Les infirmières devront gérer le centre d’appel (…) Les sujets contact. (…) le médecin épidémiologiste nous aidera dans nos missions quotidiennes, à valider les tests (…) à répondre aux professionnels de santé (…) et nous permettre de faire tourner nos activités, de souffler (…) On fatigue et on a besoin d’une aide supplémentaire pour le BVS », expliquait ,vendredi, le docteur Pierrick Adam, de la Direction de la Santé.